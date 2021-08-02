В Госдуме рассказали о работе по модернизации Гражданского кодекса

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Парламентской газете» рассказал о работе по модернизации Гражданского кодекса.
В Госдуме рассказали о работе по модернизации Гражданского кодекса
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По его мнению, Госдуме VIII созыва нужно будет завершать работу по модернизации Гражданского кодекса.

Крашенинников рассказал, что ещё в 2012 году был принят в первом чтении масштабный законопроект, направленный на приближение кодекса к международным нормам и введение дополнительных способов защиты прав граждан.

«Затем отдельные положения этого законопроекта Госдума рассматривала как 11 самостоятельных проектов. Большинство из них уже приняты и вступили в силу», — сказал он.

По его словам, с 1 января 2022 года вступят в силу изменения к Гражданскому кодексу «об изобретениях и других результатах интеллектуальной деятельности, которые созданы за счёт государства и используются в том числе для обороны и безопасности страны». Крашенинников уточнил, что в этом законе «чётко определены особенности получения авторских прав на изобретения, использования новейших разработок и секретов производства». ​ ​ ​

«На рассмотрении остался последний, 11-й блок поправок по реформированию Гражданского кодекса. Он посвящён праву собственности и другим вещным правам. В частности, мы планируем уточнить положения о владении, праве застройки, соседском праве», — рассказал депутат.

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа вступил в силу ряд поправок к законам, касающимся ипотеки, налогового вычета, ОСАГО и других сфер жизни.

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