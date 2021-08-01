Ливни в Приамурье привели к подтоплениям в двух районах

Обильные осадки, прошедшие в Амурской области в ночь на 1 августа, стали причиной подтоплений в двух районах в регионе.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Амурской области.

«Пришедший в область циклон принёс сильные дожди. В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление на территории Завитинского и Бурейского районов», — говорится в заявлении ведомства.

Из-за паводка в городе Завитинск подтоплено 400 приусадебных участков и шесть частных домов. Кроме того, размыт участок дороги между Завитинском и селом Валуево — проезд у озера Неумывакино невозможен.

В администрации населённого пункта уточнили, что в селе есть необходимый запас продуктов питания и медикаментов, которого хватит на две недели.

В Бурейском районе из-за ливней подтоплены два автомобильных моста, поселок Талакан находится без транспортного сообщения.

На случай ухудшения обстановки в регион прибудут спасатели Амурского спасательного центра МЧС России и вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Во вторник, 27 июля, в МЧС заявляли об опасности повышения уровня воды до отметок неблагоприятных явлений в двух районах Хабаровского края.

Ранее власти Хабаровского края повторно ввели режим ЧС в Верхнебуреинском районе из-за паводка.