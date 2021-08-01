В Якутии выявили 160 случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на 1 августа, в Якутии выявили 160 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщается на официальном информационном портале республики.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Якутске, а также в Мирнинском, Нерюнгринском и Алданском районах.

За сутки лабораториями республики проведено 3 365 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 265 160 тестов.

В России 31 июля выявили 23 807 случаев COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 265 873.

Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии.