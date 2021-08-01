В Якутии выявили 160 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
По состоянию на 1 августа, в Якутии выявили 160 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщается на официальном информационном портале республики.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Якутске, а также в Мирнинском, Нерюнгринском  и Алданском районах.

За сутки лабораториями республики проведено 3 365 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 265 160 тестов.

В России 31 июля выявили 23 807 случаев COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 265 873. 

Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить