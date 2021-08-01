В Якутии сообщили о более 160 действующих пожарах
Об этом сообщается на официальном информационном сайте правительства Якутии.
«На особом контроле обстановка в населенных пунктах Ситте Кобяйского района, Кырыкый Верхневилюйского района и Кюерелях Горного района. За сутки ликвидировано три и локализовано девять лесных пожаров, обнаружено пять новых лесных пожаров», — сказал Садовников.
Для борьбы со стихией задействованы силы 2 253 человек с привлечением 273 единиц техники. У посёлка Ситте пожар тушили с помощью вертолёта, над площадью возгорания было сброшено 78 тонн воды.
В региональном МЧС ранее сообщали, что на случай ухудшения обстановки с пожарами определён необходимый резерв — количество авиатехники будет увеличено при необходимости, сообщили в МЧС.
В среду, 28 июля, начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.