В Якутии сообщили о более 160 действующих пожарах

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На территории Якутии по состоянию на 1 августа продолжают действовать 163 лесных пожара, спасатели тушат 52 из них, заявил зампредседателя правительства региона Дмитрий Садовников.

Об этом сообщается на официальном информационном сайте правительства Якутии.

«На особом контроле обстановка в населенных пунктах Ситте Кобяйского района, Кырыкый Верхневилюйского района и Кюерелях Горного района. За сутки ликвидировано три и локализовано девять лесных пожаров, обнаружено пять новых лесных пожаров», — сказал Садовников.

Для борьбы со стихией задействованы силы 2 253 человек с привлечением 273 единиц техники. У посёлка Ситте пожар тушили с помощью вертолёта, над площадью возгорания было сброшено 78 тонн воды.

В региональном МЧС ранее сообщали, что на случай ухудшения обстановки с пожарами определён необходимый резерв — количество авиатехники будет увеличено при необходимости, сообщили в МЧС.

В среду, 28 июля, начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.

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