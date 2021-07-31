В Якутии определили резерв на случай ухудшения обстановки с пожарами

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Необходимый резерв определён в случае ухудшения обстановки с пожарами в Якутии. Количество авиатехники будет увеличено при необходимости, сообщили в МЧС.
В Якутии определили резерв на случай ухудшения обстановки с пожарами
  • © РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

В настоящее время пожароопасная обстановка в Якутии остаётся на особом контроле, там продолжается работа по защите населённых пунктов и объектов экономики от огня.

«На особом контроле находится обстановка в Вилюйском районе, где сосредоточена авиационная группировка МЧС России, Минобороны России, Авиалесоохраны, республиканской авиации. Всего задействовано 27 единиц авиационной техники, в том числе три самолёта Бе-200», — цитирует ведомство ТАСС.

В МЧС отметили, что в Якутии имеются «инфраструктурные ограничения» ёмкости аэропорта Мирный — он не может обслуживать большее количество воздушных судов.

«В случае ухудшения обстановки определён необходимый резерв, и количество авиационной техники будет увеличено», — добавили в ведомстве.

28 июля начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.

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