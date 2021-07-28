В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Якутии

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Начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Якутии
  • © РИА Новости / Андрей Сорокин

Он сообщил, что «в 2,8 км от села Ударник Томпонского района на общей площади 25 га действует пожар, в течение нескольких суток его площадь находится без изменений».

«В тушении задействованы 33 человека и пять единиц техники... Имеются естественные преграды в виде озёр и грунтовой дороги», — цитирует РИА Новости Гарина.

По его словам, «в Оймяконском районе на расстоянии 2 км от населённого пункта Хара-Тумул работают 72 человека и 18 единиц техники, сейчас пожар отдаляется от села, проводятся превентивные мероприятия по расширению минерализованной полосы».

«Также в Кобяйском районе на расстоянии 2,6 км от села Ситте был обнаружен пожар на площади 5 га, сейчас его площадь составляет 10 га. На тушении пожара работают 20 человек и пять единиц техники от РСЧС. Сегодня в данной местности задействована авиация МЧС России. Прямой угрозы перехода огня на населённые пункты нет, все пожары низовые», — рассказал Гарин.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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