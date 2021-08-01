В России разрешили охоту на краснокнижных животных в исключительных случаях

В России с 1 августа вступают в силу два новых закона, касающихся добычи краснокнижных животных. В соответствии с новыми правилами, в исключительных случаях допускается охота на редких зверей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды России.

Подразумеваются федеральные законы от 22.12.2020 № 455-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ.... Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, охота на редких животных в России с 1 августа разрешается также и с целью регулирования их численности и устранения угрозы для жизни людей. Разрешение на добычу редких животных уполномочен выдавать Росприроднадзор.

В Подмосковье ранее от хозяина сбежал бурый медведь. Животное занесено в Красную книгу Московской области.