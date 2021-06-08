В Подмосковье ищут сбежавшего в Мытищах бурого медведя

В Подмосковье ведутся поиски сбежавшего от хозяина бурого медведя. Инцидент произошёл в Мытищах.

«Сейчас поиском медведя занимаются специалисты. Просим самостоятельно не выходить на контакт с животным, так как по натуре медведи — хищники и вести себя с ними нужно осторожно. Очевидно, что медведь, находящийся в клетке довольно продолжительное время, выбравшись на волю, может повести себя непредсказуемо», — приводит ТАСС слова министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина.

Он добавил, что в Подмосковье бурый медведь занесён в Красную книгу Московской области.

Ранее пользователи сети из Нижневартовска опубликовали видео с бурым медведем.