В Подмосковье ищут сбежавшего в Мытищах бурого медведя

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В Подмосковье ведутся поиски сбежавшего от хозяина бурого медведя. Инцидент произошёл в Мытищах.
В Подмосковье ищут сбежавшего в Мытищах бурого медведя
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«Сейчас поиском медведя занимаются специалисты. Просим самостоятельно не выходить на контакт с животным, так как по натуре медведи — хищники и вести себя с ними нужно осторожно. Очевидно, что медведь, находящийся в клетке довольно продолжительное время, выбравшись на волю, может повести себя непредсказуемо», — приводит ТАСС слова министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина.

Он добавил, что в Подмосковье бурый медведь занесён в Красную книгу Московской области.

Ранее пользователи сети из Нижневартовска опубликовали видео с бурым медведем.

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