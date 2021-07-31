Правительство утвердило постановление о выплатах на школьников

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате в 10 тыс. рублей родителям школьников 2 августа.
Правительство утвердило постановление о выплатах на школьников
  • РИА Новости

«Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнём перечислять уже с понедельника», — сказал Мишустин на заседании правительства 30 июля.

Выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от шести до 18 лет, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать осуществление единовременной выплаты на школьников по 10 тыс. рублей с 2 августа, чтобы была возможность подготовиться к учебному году не спеша.

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