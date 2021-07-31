Автоэксперт поддержал идею создания единой базы ГИБДД и Минздрава

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок к законодательству, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в ГИБДД.

Согласно проекту поправок, при обнаружении серьёзного заболевания на плановом медосмотре пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту.

Уточняется, что на это время действие водительских прав автоматически приостановится.

«Такая совместная база должна была быть сделана уже давно. Возможности для неё давно были», — считает эксперт.

По его мнению, приостанавливать действие прав без подтверждения у водителя диагноза не стоит.

«Правильнее было бы сделать так: если врач обнаруживает болезнь, он направляет человека на обследование, даёт подтверждение — и только после этого вносят в базу ГИБДД. А никак не до этого», — заключил собеседник RT.

Канаев уверен, что понять, насколько инициатива будет действенна с точки зрения безопасности, «можно будет только по прошествии времени».

Как ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», российским водителям больше не придётся предоставлять ГИБДД справки о состоянии здоровья, поскольку их автоматически будет передавать Минздрав.