«Ъ»: в России водителей с серьёзными заболеваниями автоматически лишат прав

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Российских водителей, у которых выявили серьёзные заболевания, автоматически лишат прав. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

Как отмечается, российским водителям больше не придётся предоставлять ГИБДД справки о состоянии здоровья, поскольку их автоматически будет передавать Минздрав.

Согласно проекту поправок, при обнаружении серьёзного заболевания на плановом медосмотре пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту.

Уточняется, что на это время действие водительских прав автоматически приостановится.

При обнаружении ограничивающих противопоказаний к вождению автомобилисту предложат оформить новое удостоверение с данной отметкой.

В случае, если диагноз не подтвердится и клиника предоставит соответствующее электронное заключение, ГИБДД восстановит действие прав у «заболевшего» водителя.

Ранее глава инспекции Михаил Черников сообщил, что сотрудники ГИБДД в 2022 году получат специальное оборудование для моментального определения алкогольного опьянения у водителей. 

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