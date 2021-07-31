«Ъ»: в России водителей с серьёзными заболеваниями автоматически лишат прав

Российских водителей, у которых выявили серьёзные заболевания, автоматически лишат прав. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

Как отмечается, российским водителям больше не придётся предоставлять ГИБДД справки о состоянии здоровья, поскольку их автоматически будет передавать Минздрав.

Согласно проекту поправок, при обнаружении серьёзного заболевания на плановом медосмотре пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту.

Уточняется, что на это время действие водительских прав автоматически приостановится.

При обнаружении ограничивающих противопоказаний к вождению автомобилисту предложат оформить новое удостоверение с данной отметкой.

В случае, если диагноз не подтвердится и клиника предоставит соответствующее электронное заключение, ГИБДД восстановит действие прав у «заболевшего» водителя.

Ранее глава инспекции Михаил Черников сообщил, что сотрудники ГИБДД в 2022 году получат специальное оборудование для моментального определения алкогольного опьянения у водителей.