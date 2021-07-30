Депутат Аксаков подвёл итоги работы Госдумы VII созыва

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подвёл итоги работы нижней палаты парламента VII созыва.

«Мы хорошо проработали цифровые законы. В прошлом году приняли закон о цифровых финансовых активах, до этого мы приняли закон об инвестиционной платформе, приняли закон о маркетплейсе, который позволяет получать финансовые услуги, причём любые, не только банковские, но и страховые, фондовые, удалённо», — заявил он в беседе с ОСН.

Кроме того, отметил Аксаков, принят закон о категоризации инвесторов.

«Следом за ним был принят закон, который устанавливает, что сложные финансовые инструменты наши неквалифицированные инвесторы должны получать после тестирования — и должны получать максимум информации о рисках, которые принимает на себя инвестор», — напомнил он.

Как отметил депутат, VIII созывом была создана хорошая правовая основа для развития фондового рынка.

Ещё один принятый закон касается блокировки сайтов нелегальных кредиторов, финансовых пирамид, фишинговых сайтов.

«Можно говорить о десятках принятых законов, которые, с одной стороны, позволяют развиваться новым финансовым технологиям, с другой стороны, защищают права инвесторов и вкладчиков», — заключил он.

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