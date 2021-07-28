В Совфеде подвели итоги весенней сессии

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Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв рассказал об итогах весенней сессии.
В Совфеде подвели итоги весенней сессии
  • РИА Новости

«Основным в работе в период весенней сессии стало, безусловно, законодательное обеспечение поручений президента. Так, принят закон о льготном налогообложении организаций общественного питания, принят большой оптимизационный закон с изменениями контрактной системы, включая сокращение сроков оплаты контрактов и увеличение доли закупок у малого бизнеса», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Отдельно Журавлёв коснулся темы укрепления финансового положения регионов.

Так, по его словам, в весеннюю сессию был определён новый инструмент развития — инфраструктурные кредиты со сроком погашения до 15 лет и ставкой не более 3% годовых.

«Уже по утверждённой методике регионы получат 500 млрд рублей, и по решению президента, в будущем эта сумма может быть ещё увеличена», — пояснил сенатор.

Как напомнил Журавлёв, также продлено применение пониженной ставки НДС для внутренних воздушных перевозок, предусмотрена неприкосновенность МРОТ при взыскании задолженности.

«Был принят закон о запрете на размещение в интернете информации о финансовых пирамидах, рекламы нелегальных кредиторов, запрете фишинговых сайтов. Сессия была очень продуктивной», — заключил сенатор.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты на подведение газа к домовладению.

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