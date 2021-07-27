В Совфеде поддержали предложение о компенсации трат россиян на газификацию

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты на подведение газа к домовладению.
В Совфеде поддержали предложение о компенсации трат россиян на газификацию
  • РИА Новости

Данная возможность появится у тех, кто занялся газификацией после поручения президента России Владимира Путина запустить программу, но до принятия законодательных решений по ней.

«Прекрасная инициатива, я поддерживаю. На собственном опыте могу сказать, что подведение газа к дому — процедура очень затратная… Это абсолютно правильная идея: дать возможность тем, кто самостоятельно начал эти процедуры, компенсировать их затраты по подводке газа к дому», — сказал Рязанский.

Сенатор отметил, что процедура подведения газа к дому высокозатратная не только по деньгам, но и по времени.

«Требуется огромное количество времени для согласования с большим количеством организаций. Это хлопотное, требующее определённых знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берёт на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию.

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