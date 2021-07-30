Терапевт дала советы находящимся в Турции в период лесных пожаров россиянам

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко дала советы россиянам, как вести себя в условиях задымлённости на турецких курортах.

В беседе с «Москвой 24» Романенко заявила, что лучшим решением при сильном задымлении на курортах будет покинуть опасную зону. Однако если такой возможности нет, то лучше оставаться в закрытых помещениях, а не на улице.

«Медицинские маски тоже могут помочь от каких-то крупных частичек. Но здесь нужен баланс: ходить в масках в жаркое время года — это повышенная влажность, которая может ещё больше усугубить ситуацию. То есть нужно надевать их с осторожностью, на короткий промежуток времени, если нужно быстро пройти какую-то задымлённую местность», — пояснила Романенко.

Терапевт рекомендовала туристам внимательно следить за состоянием здоровья и незамедлительно обращаться к врачу в случае недомоганий, таких как затруднённое дыхание, головокружение, головная боль, резь в глазах, учащённое сердцебиение, потливость. Это признаки, которые могут указывать на отравление продуктами горения.

Как ранее передавало URA.RU, в АТОР прокомментировали ситуацию с турпотоком в Турцию в период лесных пожаров.