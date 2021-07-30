Мессенджер WhatsApp могут оштрафовать в России на 6 млн рублей

В судебном участке мирового судьи №422 Таганского района Москвы заявили, что мессенджер WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.

Как заявили ТАСС в суде, им уже поступил соответствующий протокол.

«В суд поступил протокол в отношении WhatsApp, составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России («Невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством России обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан России»). Максимальное наказание по данной статье — штраф в размере 6 млн рублей», — сказали в суде.

Ранее в мировой суд Москвы поступили новые протоколы в отношении Twitter и Facebook за повторный отказ в локализации данных российских пользователей на территории России.

29 июля суд оштрафовал Google на 3 млн рублей из-за отказа локализовать данные россиян.