Google оштрафован на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
- Reuters
«Google признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 3 млн рублей», — сказала агентству пресс-секретарь суда.
Ранее Роскомнадзор составил в отношении Google LLC административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ о нарушении законодательства в области персональных данных.
В ведомстве заявили, руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей в России.
Также сообщалось, что корпорацию могут оштрафовать ещё на 12 млн рублей за неудаление запрещённого контента.