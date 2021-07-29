Google оштрафован на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей из-за отказа локализовать данные россиян на территории России, передаёт Интерфакс.

«Google признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 3 млн рублей», — сказала агентству пресс-секретарь суда.

Ранее Роскомнадзор составил в отношении Google LLC административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ о нарушении законодательства в области персональных данных.

В ведомстве заявили, руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей в России.

Также сообщалось, что корпорацию могут оштрафовать ещё на 12 млн рублей за неудаление запрещённого контента.