Google оштрафован на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей из-за отказа локализовать данные россиян на территории России, передаёт Интерфакс.
Google оштрафован на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
  • Reuters

«Google признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 3 млн рублей», — сказала агентству пресс-секретарь суда.

Ранее Роскомнадзор составил в отношении Google LLC административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ о нарушении законодательства в области персональных данных.

В ведомстве заявили, руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей в России.

Также сообщалось, что корпорацию могут оштрафовать ещё на 12 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

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