В Роскомнадзоре заявили, что Google не локализовала базы данных россиян в России

Короткая ссылка
В Роскомнадзоре заявили, что «компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России».
В Роскомнадзоре заявили, что Google не локализовала базы данных россиян в России
  • Reuters

«30 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве заявили, что «руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России».

25 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google в общей сложности на 6 млн рублей за неудаление противоправной информации. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить