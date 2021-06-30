В Роскомнадзоре заявили, что Google не локализовала базы данных россиян в России

В Роскомнадзоре заявили, что «компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России».

Reuters

«30 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России», — приводит ТАСС сообщение. В ведомстве заявили, что «руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России». 25 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google в общей сложности на 6 млн рублей за неудаление противоправной информации.