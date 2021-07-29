В суд поступили новые протоколы об отказе Facebook локализовать данные россиян

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В Мировой суд Москвы поступили новые протоколы в отношении Twitter и Facebook за повторный отказ в локализации данных российских пользователей на территории России.
В суд поступили новые протоколы об отказе Facebook локализовать данные россиян
  • Reuters

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Административные протоколы в отношении Twitter и Facebook по ч. 9 ст. 13.11 КоАП России поступили в суд», — сказали агентству.

29 июля суд оштрафовал Google на 3 млн рублей из-за отказа локализовать данные россиян.

В конце июня в Роскомнадзоре заявили, что Google не локализовал данные российских граждан. Там отметили, что руководство компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных.

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