СК не подтвердил версию о связи самарского полицейского с убитой школьницей

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Следователи не нашли подтверждения информации о том, что жестоко убитая школьница в Самарской области и подозреваемый в преступлении полицейский были в близких отношениях.
СК не подтвердил версию о связи самарского полицейского с убитой школьницей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на СУ СК по региону.

«По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В Самарской области ранее возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Мужчина задержан.

Тело жертвы 2006 года рождения «с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений» было найдено вечером 29 июля в посёлке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.

Самарский районный суд в субботу, 31 июля, примет решение о мере пресечения для полицейского, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы.

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