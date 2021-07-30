Суд 31 июля изберёт меру пресечения подозреваемому в убийстве девочки в Самаре

Самарский районный суд в субботу, 31 июля, примет решение о мере пресечения для полицейского, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на СУ СК по Самарской области.

«Следователь в суде будет выходить с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в убийстве девушки», — сказал собеседник агентства.

В Самарской области ранее возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней, мужчина задержан.

Тело жертвы 2006 года рождения «с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений» было найдено вечером 29 июля в посёлке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.