Суд 31 июля изберёт меру пресечения подозреваемому в убийстве девочки в Самаре
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на СУ СК по Самарской области.
«Следователь в суде будет выходить с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в убийстве девушки», — сказал собеседник агентства.
В Самарской области ранее возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней, мужчина задержан.
Тело жертвы 2006 года рождения «с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений» было найдено вечером 29 июля в посёлке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.