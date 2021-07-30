В убийстве 15-летней девушки в Самарской области подозревают полицейского

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Самарской области. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«29 июля 2021 года примерно в 22 часа 30 минут на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в посёлке Петра Дубрава Волжского района Самарской области, обнаружено тело девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений», — говорится в сообщении.

Как пишет sova.info, врио начальника областного главка Андрей Токарев назначил проведение служебной проверки. Если вина сотрудника полиции будет доказана, то его уволят из ОВД.

Кроме того, его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области задержан подозреваемый в нескольких тяжких преступлениях, который более 15 лет находился в федеральном розыске.