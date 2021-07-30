В Ассоциации СИЗ прокомментировали отмену обязательного ношения перчаток в Москве
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«Самая лучшая защита рук человека — это кожа. Она гарантированно защищает нас от опасностей, с которыми мы сталкиваемся, если это не какие-то критические опасности, которые нарушают целостность кожного покрова, например щёлочи или кислоты», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, на производителях это никак не отразится.
Со своей стороны, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU выразил мнение, что частота передачи вирусов, в том числе COVID-19, через загрязнённые поверхности человеку без перчаток может варьироваться от 3 до 15%.
«Наиболее загрязнёнными предметами считаются входные группы в зданиях и на транспорте, двери, поручни, кнопки лифтов и так далее», — сказал он.
Как добавил Болибок, введённые ограничительные меры помогли в первую волну сдержать пандемию.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.