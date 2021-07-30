В Ассоциации СИЗ прокомментировали отмену обязательного ношения перчаток в Москве

Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциации СИЗ) Владимир Котов прокомментировал отмену обязательного ношения перчаток в общественных местах в Москве.

«Самая лучшая защита рук человека — это кожа. Она гарантированно защищает нас от опасностей, с которыми мы сталкиваемся, если это не какие-то критические опасности, которые нарушают целостность кожного покрова, например щёлочи или кислоты», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, на производителях это никак не отразится.

Со своей стороны, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU выразил мнение, что частота передачи вирусов, в том числе COVID-19, через загрязнённые поверхности человеку без перчаток может варьироваться от 3 до 15%.

«Наиболее загрязнёнными предметами считаются входные группы в зданиях и на транспорте, двери, поручни, кнопки лифтов и так далее», — сказал он.

Как добавил Болибок, введённые ограничительные меры помогли в первую волну сдержать пандемию.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.