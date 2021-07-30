Кабмин выделит Иркутской области 525 млн рублей на закупку медоборудования

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении Иркутской области 525 млн рублей на закупку медицинского оборудования.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

«Сегодня выделим 525 млн рублей Иркутской области на приобретение медицинского оборудования. Эти средства позволят обеспечить новые строящиеся объекты здравоохранения всем необходимым и открыть их для оказания людям качественной медицинской помощи как можно скорее», — сказал Мишустин.

В четверг, 29 июля, глава правительства проинформировал о выделении дополнительных средств в количестве 1 млрд рублей Иркутской области на социально-экономическое развитие.