Мишустин сообщил о предложениях по улучшению жилищных условий сотрудников МВД

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о подготовке законопроекта касательно улучшения жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел.

Об этом премьер заявил в ходе заседания правительства.

«Он (законопроект. — RT) даст им больше возможностей. В первую очередь нуждающиеся в жилье смогут выбирать, получать им единовременную выплату или готовую квартиру», — сказал Мишустин.

Отмечается, что те, кто был уволен со службы по состоянию здоровья или из-за изменений в штате, сохранят право на получение выплаты для покупки жилья.

Кроме того, пенсионеры органов внутренних дел, которые отработали не менее 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебными квартирами, пока ожидают собственное жильё.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам ранее заявил, что в прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми.