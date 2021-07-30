Кабмин утвердил постановление об использовании новых трудовых книжек

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об использовании в стране с 1 января 2023 года трудовых книжек нового образца.
Кабмин утвердил постановление об использовании новых трудовых книжек
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек и решать вопросы, связанные с обеспечением работодателей документами нового образца, будет Минфин. 

При этом уточняется, что работники смогут и дальше без ограничений пользоваться прежними трудовыми книжками, а также бланками и вкладышами.

В феврале 2021 года сообщалось, что работодатели в России с 2023 года могут начать оформлять трудовые книжки нового образца. При оформлении в документ будут вноситься фамилия, имя и отчество работника, дата его рождения, образование, профессия и специальность.

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