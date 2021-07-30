Хуснуллин заявил о двухгодовом запасе воды в Крыму

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Крыму накоплен двухгодичный запас пресной воды.
Хуснуллин заявил о двухгодовом запасе воды в Крыму
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Сейчас у нас водохранилища наполнились, у нас есть двухгодовой запас воды. На ближайшие два года проблема воды решена», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что нехватка воды в Крыму случается только в условиях маловодья, как это было в прошлом году.

Российское правительство приняло решение дополнительно направить 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя.

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