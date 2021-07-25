Кабмин направит 307 млн рублей на обеспечение надёжного водоснабжения Севастополя

Правительство дополнительно направит 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

В правительстве сообщили, что «средства пойдут, в частности, на обвязку недавно разведанных скважин питьевой воды».

«Процедура обвязки предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на соединение скважин с сетью водоснабжения, что обеспечит подачу воды напрямую в Севастополь», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме оценил ситуацию с водоснабжением Крыма.