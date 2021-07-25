Кабмин направит 307 млн рублей на обеспечение надёжного водоснабжения Севастополя
- РИА Новости
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.
В правительстве сообщили, что «средства пойдут, в частности, на обвязку недавно разведанных скважин питьевой воды».
«Процедура обвязки предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на соединение скважин с сетью водоснабжения, что обеспечит подачу воды напрямую в Севастополь», — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме оценил ситуацию с водоснабжением Крыма.