Хуснуллин оценил ситуацию с водоснабжением Крыма

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме оценил ситуацию с водоснабжением Крыма.

«У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена», — цитирует РИА Новости Хуснуллина.

По его словам, «вода подаётся без ограничений».

«Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали», — добавил он.

Ранее первый замминистра ЖКХ Крыма Максим Новик заявил, что традиционные еженедельные брифинги представителей властей по ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются ввиду стабилизации обстановки.