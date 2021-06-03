Хуснуллин оценил ситуацию с водоснабжением Крыма

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме оценил ситуацию с водоснабжением Крыма.
Хуснуллин оценил ситуацию с водоснабжением Крыма
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена», — цитирует РИА Новости Хуснуллина.

По его словам, «вода подаётся без ограничений».

«Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали», — добавил он.

Ранее первый замминистра ЖКХ Крыма Максим Новик заявил, что традиционные еженедельные брифинги представителей властей по ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются ввиду стабилизации обстановки.

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