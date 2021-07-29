Глава Росводресурсов рассказал о работе по обеспечению водоснабжения Крыма

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Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал о работе по обеспечению водоснабжения Крыма.
Глава Росводресурсов рассказал о работе по обеспечению водоснабжения Крыма
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что нехватка воды на полуострове случается только в условиях маловодья, как это было в прошлом году.

«В этом смысле 2020 год был беспрецедентным», — сказал Кириллов.

По его словам, с 2014 года в 22 населённых пунктах республики пробурили более 30 скважин, нашли и обследовали 11 месторождений подземных вод. Проведена реконструкция систем водоснабжения.

«Приоритет для Крыма — снижение потерь воды, сейчас они достигают 50%. Для обеспечения водой крупных городов, и в частности Симферополя, будем активно использовать подземные скважины», — отметил Кириллов.

Как добавил глава Росводресурсов, на реализацию комплексного плана мер для обеспечения крымчан бесперебойным водоснабжением предусмотрено финансирование — 40 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно направит 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя.

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