Глава Росводресурсов рассказал о работе по обеспечению водоснабжения Крыма

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал о работе по обеспечению водоснабжения Крыма.

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что нехватка воды на полуострове случается только в условиях маловодья, как это было в прошлом году.

«В этом смысле 2020 год был беспрецедентным», — сказал Кириллов.

По его словам, с 2014 года в 22 населённых пунктах республики пробурили более 30 скважин, нашли и обследовали 11 месторождений подземных вод. Проведена реконструкция систем водоснабжения.

«Приоритет для Крыма — снижение потерь воды, сейчас они достигают 50%. Для обеспечения водой крупных городов, и в частности Симферополя, будем активно использовать подземные скважины», — отметил Кириллов.

Как добавил глава Росводресурсов, на реализацию комплексного плана мер для обеспечения крымчан бесперебойным водоснабжением предусмотрено финансирование — 40 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно направит 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя.