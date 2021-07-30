В Москве согласовали ремонт в НИИ скорой помощи им. Склифосовского
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Операционные помещения, подлежащие капитальному ремонту, расположены на первом этаже в существующем здании переменной этажности, построенном в 1984 году по индивидуальному проекту. Помещения 102 и 105 переоборудуют в рентгенооперационные с возможностью использования напольных ангиографов», — заявила Яковлева.
Осуществляемая в Москве модернизация здравоохранения, в ходе которой больницы и поликлиники получают новое медицинское оборудование, призвана усовершенствовать диагностику болезней на ранних стадиях, уточнили в столичной мэрии.
Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.