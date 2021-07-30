В Москве согласовали ремонт в НИИ скорой помощи им. Склифосовского

В отделении НИИ скорой помощи им. Склифосовского на Большой Сухаревской площади некоторые помещения переоборудуют под установку ангиографов, рассказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Операционные помещения, подлежащие капитальному ремонту, расположены на первом этаже в существующем здании переменной этажности, построенном в 1984 году по индивидуальному проекту. Помещения 102 и 105 переоборудуют в рентгенооперационные с возможностью использования напольных ангиографов», — заявила Яковлева.

Осуществляемая в Москве модернизация здравоохранения, в ходе которой больницы и поликлиники получают новое медицинское оборудование, призвана усовершенствовать диагностику болезней на ранних стадиях, уточнили в столичной мэрии.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.