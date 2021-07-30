Названы самые популярные напитки в онлайн-заказах

Специалисты сервиса доставки продуктов «СберМаркет» провели исследование и выяснили, какие напитки россияне заказывают чаще всего.

Об этом пишут «Известия».

Чаще всего пользователи из России заказывают онлайн соки (есть в 17% заказов), нектары (14%) и газированные напитки (8%).

Четвёртое место по популярности занимает квас (6,4%), пятое — вода с газом (5,9%). Реже всего покупатели кладут в корзину безалкогольное пиво и шампанское, а также холодный кофе.

Чаще всего напитки заказывают в Москве. Каждый второй заказ содержит товар из этой категории.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», опрос показал отношение россиян к бодипозитиву.