Названы самые популярные напитки в онлайн-заказах
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Об этом пишут «Известия».
Чаще всего пользователи из России заказывают онлайн соки (есть в 17% заказов), нектары (14%) и газированные напитки (8%).
Четвёртое место по популярности занимает квас (6,4%), пятое — вода с газом (5,9%). Реже всего покупатели кладут в корзину безалкогольное пиво и шампанское, а также холодный кофе.
Чаще всего напитки заказывают в Москве. Каждый второй заказ содержит товар из этой категории.
Как ранее сообщала газета «Взгляд», опрос показал отношение россиян к бодипозитиву.