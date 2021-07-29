В Мордовии три человека погибли из-за отравления метиловым спиртом

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В Мордовии возбудили уголовное дело после смерти троих мужчин из-за отравления метиловым спиртом, купленным на трассе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по республике.
В Мордовии три человека погибли из-за отравления метиловым спиртом
  • РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту гибели трёх мужчин от отравления метиловым спиртом (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, погибшие совместно употребляли спиртное, которое по просьбе одного из мужчин приобрёл знакомый на автодороге М5 «Урал» и привёз в Чамзинский район. 

«Следователями задержан 38-летний житель города Рязани, который, по предварительным данным, на протяжении нескольких лет занимался реализацией суррогатного алкоголя», — добавили в СК.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после смерти четырёх человек из-за отравления контрафактным алкоголем  в Аликовском районе Республики Чувашия.

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