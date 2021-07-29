В Мордовии три человека погибли из-за отравления метиловым спиртом

В Мордовии возбудили уголовное дело после смерти троих мужчин из-за отравления метиловым спиртом, купленным на трассе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по республике.

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту гибели трёх мужчин от отравления метиловым спиртом (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, погибшие совместно употребляли спиртное, которое по просьбе одного из мужчин приобрёл знакомый на автодороге М5 «Урал» и привёз в Чамзинский район.

«Следователями задержан 38-летний житель города Рязани, который, по предварительным данным, на протяжении нескольких лет занимался реализацией суррогатного алкоголя», — добавили в СК.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после смерти четырёх человек из-за отравления контрафактным алкоголем в Аликовском районе Республики Чувашия.