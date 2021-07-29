В Мордовии три человека погибли из-за отравления метиловым спиртом
- РИА Новости
«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту гибели трёх мужчин от отравления метиловым спиртом (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, погибшие совместно употребляли спиртное, которое по просьбе одного из мужчин приобрёл знакомый на автодороге М5 «Урал» и привёз в Чамзинский район.
«Следователями задержан 38-летний житель города Рязани, который, по предварительным данным, на протяжении нескольких лет занимался реализацией суррогатного алкоголя», — добавили в СК.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после смерти четырёх человек из-за отравления контрафактным алкоголем в Аликовском районе Республики Чувашия.