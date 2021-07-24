В Чувашии четыре человека погибли из-за отравления алкоголем

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти четырёх человек из-за отравления контрафактным алкоголем в Аликовском районе Республики Чувашия. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В Чувашии четыре человека погибли из-за отравления алкоголем
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней жительницы деревни Шапкино Аликовского района», — говорится в сообщении.

Как уточняется, задержанная подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, подозреваемая хранила у себя дома контрафактный алкоголь.

«В период с 19 по 21 июля 2021 года подозреваемая сбыла указанную спиртосодержащую жидкость четырём своим односельчанам: трём мужчинам в возрасте 49, 50 и 63 лет, а также женщине в возрасте 60 лет», — добавили в СК.

В результате употребления алкоголя все четверо жителей деревни умерли из-за острого отравления метиловым спиртом. 

Ранее Федеральная служба государственной статистики заявила о росте смертности от алкоголя в России в 2020 году.

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