Шеф-повар рассказал, как определить спелость арбуза

Шеф-повар, эксперт качества пищевых технологий Евгений Данко рассказал, как по внешнему виду арбуза определить, зрелый он или нет.

У сочной, сладкой ягоды должны быть чёткие чёрные и зелёные полоски, а хвостик — сухим, рассказал он в эфире «Радио 1».

«Кроме того, спелый сочный арбуз должен быть достаточно тяжёлым. Звук, когда вы щёлкаете по нему пальцем или хлопаете, должен быть звонким, громким, неприглушённым», — добавил эксперт.

Он посоветовал покупателям попросить продавца на рынке открыть арбуз и попробовать его. Продавец, уверенный в качестве товара, скорее всего, даст согласие, считает специалист.

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