В Краснодаре отменили шествие десантников на День ВДВ

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Из-за COVID-ограничений в Краснодаре 2 августа не будет официального шествия десантников.
В Краснодаре отменили шествие десантников на День ВДВ
  • globallookpress.com

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В день Воздушно-десантных войск в Краснодаре состоится церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Памяти Героев и у бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова.

В связи с коронавирусными ограничениями в городе отменено шествие десантников по улице Красной.

По состоянию на 28 июля, в Краснодарском крае выявили 261 случай коронавируса за сутки. Больше всего заболевших зафиксировано в Краснодаре, Анапе и Выселковском районе.

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