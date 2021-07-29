В Москве рассказали о ходе строительства соединительной ветки между БКЛ и электродепо «Замоскворецкое»

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Завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) Московского метрополитена и электродепо «Замоскворецкое».
В Москве рассказали о ходе строительства соединительной ветки между БКЛ и электродепо «Замоскворецкое»
  • © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

«Соединительная ветка нужна для подачи поездов из депо на Большое кольцо, частью которого станет реконструируемая Каховская линия», — заявил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарёв.

По его словам, соседний правый тоннель был проложен в конце 2020 года, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что работы на участке Южной рокады до МКАД планируют завершить к концу 2023 года.

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