Работы на участке Южной рокады до МКАД планируют завершить к концу 2023 года
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Об этом сообщает «Москва 24».
«В настоящее время активно идут работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и самой улицы Верхние Поля», — рассказал Бочкарёв.
По его словам, работы по реконструкции участка от улицы Марьинский Парк до МКАД выполнены более чем на 25%. На этом участке улицы Верхние Поля предстоит реконструировать 3,2 км дорог.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.