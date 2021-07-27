Работы на участке Южной рокады до МКАД планируют завершить к концу 2023 года

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что власти Москвы планируют вывести Южную рокаду на МКАД по улице Верхние Поля к концу 2023 года.

Об этом сообщает «Москва 24».

«В настоящее время активно идут работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и самой улицы Верхние Поля», — рассказал Бочкарёв.

По его словам, работы по реконструкции участка от улицы Марьинский Парк до МКАД выполнены более чем на 25%. На этом участке улицы Верхние Поля предстоит реконструировать 3,2 км дорог.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.