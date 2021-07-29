ОТР подготовило несколько проектов в память об Анатолии Лысенко
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- РИА Новости
В частности, 29 июля в 16:05 на канале можно посмотреть программу «Памяти Анатолия Лысенко. Говорит и показывает Москва».
Зрителям расскажут о том, с чего начиналось телевещание, а также о значении нового медиа во второй половине ХХ века.
В 22:45 запланирован показ документального фильма «13 мгновений Анатолия Лысенко». В съёмках приняли участие его родные, друзья и коллеги.
Кроме того, на сайте ОТР стартовал проект «Разговор с Анатолием Лысенко».
О смерти тележурналиста, гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко стало известно 20 июня.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.
Как отметил в беседе с RT председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, Лысенко — один из столпов современной журналистики и российского телевидения.