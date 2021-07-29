ОТР подготовило несколько проектов в память об Анатолии Лысенко

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Общественное телевидение России (ОТР) подготовило несколько специальных проектов в память о своём основателе Анатолии Лысенко. Как отмечается, они появятся в эфире и интернете.
ОТР подготовило несколько проектов в память об Анатолии Лысенко
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В частности, 29 июля в 16:05 на канале можно посмотреть программу «Памяти Анатолия Лысенко. Говорит и показывает Москва».

Зрителям расскажут о том, с чего начиналось телевещание, а также о значении нового медиа во второй половине ХХ века.

В 22:45 запланирован показ документального фильма «13 мгновений Анатолия Лысенко». В съёмках приняли участие его родные, друзья и коллеги.

Кроме того, на сайте ОТР стартовал проект «Разговор с Анатолием Лысенко».

О смерти тележурналиста, гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко стало известно 20 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.

Как отметил в беседе с RT председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, Лысенко — один из столпов современной журналистики и российского телевидения.

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