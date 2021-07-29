Блёданс считает, что общество меняет отношение к людям с особенностями развития

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс выразила мнение, что благодаря большому объёму проделанной просветительской работы российское общество стало менять отношение к людям с особенностями развития, в том числе к аутистам.

По её словам, ранее ситуация в этом отношении была другой.

«21 марта, в Международный день человека с синдромом Дауна, на всех федеральных каналах, на всех радиостанциях — везде сюжеты про наших детей. В День человека с инвалидностью — то же самое», — сказала среди прочего Блёданс в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку в связи с обращением Всероссийского общества родителей детей-инвалидов из-за конфликта на детской площадке, где женщина оскорбляла и пыталась прогнать детей с особенностями развития.