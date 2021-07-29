В Совфеде высказались о ситуации с детьми, имеющими особенности в развитии

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался о ситуации с детьми, имеющими особенности в развитии.
В Совфеде высказались о ситуации с детьми, имеющими особенности в развитии
  • РИА Новости

«Мы с вами как государство вошли в тематику работы с инвалидами в цивилизованном таком ключе, подписав ратифицированную международную конвенцию только в 2008 году. Когда уже многие страны Европы и Америки работали в рамках этой конвенции», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, 12—13 лет работы приносят свои плоды. Как отметил Рязанский, сначала была федеральная программа, затем на уровне регионов.

«Но это касается материального положения вещей. Это приспособление зданий, сооружений, государственных учреждений, объектов культуры», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку в связи с обращением Всероссийского общества родителей детей-инвалидов из-за конфликта на детской площадке, где женщина оскорбляла и пыталась прогнать детей с особенностями развития.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить