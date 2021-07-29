В Совфеде высказались о ситуации с детьми, имеющими особенности в развитии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался о ситуации с детьми, имеющими особенности в развитии.

«Мы с вами как государство вошли в тематику работы с инвалидами в цивилизованном таком ключе, подписав ратифицированную международную конвенцию только в 2008 году. Когда уже многие страны Европы и Америки работали в рамках этой конвенции», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, 12—13 лет работы приносят свои плоды. Как отметил Рязанский, сначала была федеральная программа, затем на уровне регионов.

«Но это касается материального положения вещей. Это приспособление зданий, сооружений, государственных учреждений, объектов культуры», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку в связи с обращением Всероссийского общества родителей детей-инвалидов из-за конфликта на детской площадке, где женщина оскорбляла и пыталась прогнать детей с особенностями развития.