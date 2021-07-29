Психолог рассказал о причинах пищевой зависимости

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Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что одной из главных причин переедания является стресс.
Психолог рассказал о причинах пищевой зависимости
  • Pixabay

В беседе с Nation News он объяснил, что в стрессовых ситуациях люди часто меняют свои пищевые привычки.

«Болезнь создаёт стресс, а пищеголик полагает, что стресс нужно заедать», — поделился специалист.

По мнению Хорса, чтобы разобраться с нарушением пищевого поведения во время стресса, стоит признать проблему.

«Тут важно сказать себе, что это не я так хочу делать, а у меня есть некое нарушение в пищевом поведении. Как при гриппе кашляют люди, вот так и при пищевой зависимости люди от стресса начинают больше есть. Главное, разделить для себя: в одном случае я нормальный и здоровый, а во втором — у меня началась болезнь, которая меня заставляет переедать при стрессе», — заключил он.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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