Защита блогера Эдварда Била обжаловала приговор по делу о ДТП

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Защита блогера Эдуарда Биля (Эдварда Била) обжаловала приговор суда по делу о ДТП в центре Москвы, попросив разрешить ему возвращаться позже домой.
Защита блогера Эдварда Била обжаловала приговор по делу о ДТП
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

В суде сообщили, что получили апелляционную жалобу. 

«Согласно приговору, Билю запрещено покидать жилище с 20:00 до 08:00. Защита просит сократить это время и назначить запрет с 00:00 до 06:00», — заявили в суде.

14 июля суд назначил Билю наказание в виде двух лет ограничения свободы и запретил ему в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Прокуратура Москвы обжаловала приговор и назвала его чрезмерно мягким.

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