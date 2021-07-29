Защита блогера Эдварда Била обжаловала приговор по делу о ДТП
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.
В суде сообщили, что получили апелляционную жалобу.
«Согласно приговору, Билю запрещено покидать жилище с 20:00 до 08:00. Защита просит сократить это время и назначить запрет с 00:00 до 06:00», — заявили в суде.
14 июля суд назначил Билю наказание в виде двух лет ограничения свободы и запретил ему в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.
Прокуратура Москвы обжаловала приговор и назвала его чрезмерно мягким.