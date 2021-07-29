В Роспотребнадзоре рассказали о развитии осложнений после COVID-19 у детей

Примерно в 30% случаев заболевания коронавирусом у детей могут развиться «постковидные осложнения» в виде поражений сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт», — приводит РИА Новости его слова.

Горелов уточнил, что вероятность развития осложнений выше у детей, имеющих избыточную массу тела.

Ранее врачи Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области рассказали, что перенесённый детьми коронавирус может оказать влияние на суставы, сердце и желудок.