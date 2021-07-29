В Роспотребнадзоре рассказали о развитии осложнений после COVID-19 у детей
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«Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт», — приводит РИА Новости его слова.
Горелов уточнил, что вероятность развития осложнений выше у детей, имеющих избыточную массу тела.
Ранее врачи Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области рассказали, что перенесённый детьми коронавирус может оказать влияние на суставы, сердце и желудок.