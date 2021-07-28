Эксперт рассказал о влиянии жары на гипертоников

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Кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, как жара влияет на гипертоников.
Эксперт рассказал о влиянии жары на гипертоников
  • РИА Новости

«Сигнал мозгу о перегреве тела приходит посредством крови. Он, если упрощённо, чувствует, что кровь нагрелась выше нормы. Соответственно, из-за несовершенной терморегуляции у гипертоников перегревается тело», — заявил эксперт в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, для лучшей адаптации к жаре сначала нужно улучшить кровоток в центр терморегуляции.

Как считает Шишонин, желательно делать упражнения для шейного отдела позвоночника.

«Частотой дыхания можно поднять или снизить температуру. Ведь это же естественная вентиляция тела», — отметил он.

Эксперт пояснил, что если улучшается кровоток, то лучше начинает работать сердечно-сосудистая система, регулируется давление.

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