Эксперт рассказал о влиянии жары на гипертоников

Кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, как жара влияет на гипертоников.

«Сигнал мозгу о перегреве тела приходит посредством крови. Он, если упрощённо, чувствует, что кровь нагрелась выше нормы. Соответственно, из-за несовершенной терморегуляции у гипертоников перегревается тело», — заявил эксперт в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, для лучшей адаптации к жаре сначала нужно улучшить кровоток в центр терморегуляции.

Как считает Шишонин, желательно делать упражнения для шейного отдела позвоночника.

«Частотой дыхания можно поднять или снизить температуру. Ведь это же естественная вентиляция тела», — отметил он.

Эксперт пояснил, что если улучшается кровоток, то лучше начинает работать сердечно-сосудистая система, регулируется давление.

Ранее заведующая первым терапевтическим отделением Мариинской больницы Санкт-Петербурга Наталья Гончар в беседе с «Невскими новостями» дала советы пожилым людям, как уберечься от теплового удара.