Повар рассказала, как выбирать качественные ягоды и фрукты
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В беседе с Nation News она заявила, что по звуку хороший арбуз уже не отличить.
«Теперь различают только по цветовой гамме кожуры и самой мякоти. Нитратный арбуз можно определить: он будет более мелкий и с чётко разграниченной цветовой гаммой. У настоящего граница будет более размыта», — сказала эксперт.
По её словам, на помидорах не должно быть зелёных пятен — они бывают в основании, где он крепится к плодоножке.
«Конечно, должен пахнуть. Также следует обращать внимание на помятость. Сильная помятость означает что процесс его транспортировки был долгим», — сообщила Калинина.
Как отметила эксперт, яблоки лучше выбирать сезонные и отечественные, поскольку импортные рассчитаны на долгий срок хранения.
«Персик должен быть мягкий обязательно. Если он не мягкий, его сорвали зелёным и оставили дозревать не на ветке, он будет терять свою сочность», — добавила она.
Ранее URA.RU сообщало, что в Роскачестве дали советы по выбору спелых арбузов.