Повар рассказала, как выбирать качественные ягоды и фрукты

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Домашний повар Юлия Калинина рассказала, как выбирать качественные ягоды, овощи и фрукты.
Повар рассказала, как выбирать качественные ягоды и фрукты
  • Pixabay

В беседе с Nation News она заявила, что по звуку хороший арбуз уже не отличить.

«Теперь различают только по цветовой гамме кожуры и самой мякоти. Нитратный арбуз можно определить: он будет более мелкий и с чётко разграниченной цветовой гаммой. У настоящего граница будет более размыта», — сказала эксперт.

По её словам, на помидорах не должно быть зелёных пятен — они бывают в основании, где он крепится к плодоножке.

«Конечно, должен пахнуть. Также следует обращать внимание на помятость. Сильная помятость означает что процесс его транспортировки был долгим», — сообщила Калинина.

Как отметила эксперт, яблоки лучше выбирать сезонные и отечественные, поскольку импортные рассчитаны на долгий срок хранения.

«Персик должен быть мягкий обязательно. Если он не мягкий, его сорвали зелёным и оставили дозревать не на ветке, он будет терять свою сочность», — добавила она.

Ранее URA.RU сообщало, что в Роскачестве дали советы по выбору спелых арбузов.

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