В Роскачестве дали советы по выбору спелых арбузов
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-релиз.
Эксперты советуют принимать во внимание фактор транспортировки: чем больше времени нужно на доставку плодов, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым.
У созревшего арбуза чёткие и яркие полосы, матовая корка. У спелой ягоды также есть земляное пятно — место, на котором она лежала на земле.
Качественный арбуз внешне должен выглядеть целым, без большого количества дефектов на корке.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о возможных рисках употребления ранних арбузов.