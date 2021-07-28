В Роскачестве дали советы по выбору спелых арбузов

В Роскачестве дали рекомендации по выбору спелых арбузов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-релиз.

Эксперты советуют принимать во внимание фактор транспортировки: чем больше времени нужно на доставку плодов, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым.

У созревшего арбуза чёткие и яркие полосы, матовая корка. У спелой ягоды также есть земляное пятно — место, на котором она лежала на земле.

Качественный арбуз внешне должен выглядеть целым, без большого количества дефектов на корке.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о возможных рисках употребления ранних арбузов.