В Роскачестве дали советы по выбору спелых арбузов

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В Роскачестве дали рекомендации по выбору спелых арбузов.
В Роскачестве дали советы по выбору спелых арбузов
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-релиз.

Эксперты советуют принимать во внимание фактор транспортировки: чем больше времени нужно на доставку плодов, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым.

У созревшего арбуза чёткие и яркие полосы, матовая корка. У спелой ягоды также есть земляное пятно — место, на котором она лежала на земле.

Качественный арбуз внешне должен выглядеть целым, без большого количества дефектов на корке.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о возможных рисках употребления ранних арбузов.

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