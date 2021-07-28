Экономист рассказал о ситуации с ценами на кофе

Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько рассказал о ситуации с ценами на кофе.

Как отметил Гинько, цены на большинство продуктов питания в мире растут, если они измерены в долларах.

При этом он предостерёг тех, кто хочет закупиться впрок товарами, которые могут подорожать.

«Закупать продукты питания — не стоит этого делать. Потому что срок годности многих продуктов питания выходит достаточно быстро. Во-вторых, наши потребительские предпочтения меняются быстрее, чем нам кажется», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в случае подорожания кофе отечественные производители будут закупаться у поставщиков из других частей света.

Ранее сообщалось, что российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10—12%.

Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала ситуацию.