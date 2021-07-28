«Коммерсантъ»: цены на кофе в России могут вырасти в августе

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Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10—12%, пишет «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ»: цены на кофе в России могут вырасти в августе
  • Reuters

В сети «Верный» сообщили, что контрагенты ссылаются на резкое удорожание сырья, по данным некоторых компаний — на 70%.

Отмечается, что в первую очередь это вызвано проблемами с урожаем кофейных зёрен в Бразилии.

В «Ленте» подтвердили, что поставщики кофе говорят о повышении цен в пределах 10%.

В сети «Правда кофе» заявили, что, кроме непогоды в Бразилии, проблемы с поставками кофе связаны и с внутриполитическим кризисом в Колумбии — другом крупном экспортёре зёрен.

Ранее сообщалось, что мировые цены на кофе достигли максимальной отметки с января 2015-го. За последний год стоимость зёрен арабики увеличилась более чем на 60%.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила, что Бразилия сейчас столкнулась с сильнейшей почти за полвека засухой. По её словам, владельцы частных плантаций сообщают о трёхкратном падении объёмов урожая.

Подробнее — в материале RT.

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