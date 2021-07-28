Эксперт прокомментировала ситуацию с ценами на кофе

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Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова прокомментировала ситуацию с ценами на кофе.
Эксперт прокомментировала ситуацию с ценами на кофе
  • Reuters

«Если в Бразилии действительно снизился урожай, то в первую очередь это скажется на подорожании именно растворимого кофе, который вываривают очень долго. Я думаю, что в кофейнях на цене это не скажется, потому что туда поставляют другие зёрна», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, внутриполитическая обстановка в Колумбии, которую называют одной из причин подорожания кофе, бывает неспокойной.

Вместе с тем, отметила эксперт, стабильные поставки ожидаются из стран Африки и Тихоокеанского бассейна.

Ранее сообщалось, что российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10—12%.

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