Эксперт прокомментировала ситуацию с ценами на кофе

Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова прокомментировала ситуацию с ценами на кофе.

«Если в Бразилии действительно снизился урожай, то в первую очередь это скажется на подорожании именно растворимого кофе, который вываривают очень долго. Я думаю, что в кофейнях на цене это не скажется, потому что туда поставляют другие зёрна», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, внутриполитическая обстановка в Колумбии, которую называют одной из причин подорожания кофе, бывает неспокойной.

Вместе с тем, отметила эксперт, стабильные поставки ожидаются из стран Африки и Тихоокеанского бассейна.

Ранее сообщалось, что российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10—12%.